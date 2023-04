Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw kollidiert mit Radfahrerin

Mädchen blieb wohl unverletzt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (06. April 2023) kam es gegen 15:15 Uhr am Kreisverkehr Geldertor / Am Holländer See in Geldern, zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Toyota Aygo kam mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Vernuemer Straße und beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Am Holländer See zu verlassen. Beim Abbiegevorgang übersah die 44-jährige Fahrerin ein Mädchen, welches mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn aus Richtung Krefelder Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision wodurch das Mädchen zu Boden stürzte, sich aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzte. Die Autofahrerin, als auch der Fahrer eines dahinter befindlichen Pkws boten dem Kind ihre Hilfe an, konnten es an der Weiterfahrt in Richtung Holländer See aber nicht hindern. Die Frau suchte unterdessen die Polizeiwache Geldern auf und informierte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten über den Unfall. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun das Mädchen. Die Autofahrerin konnte sie wie folgt beschreiben:

- ca. 10 bis 12 Jahre alt - ca. 1,50m groß - braune, schulterlange Haare - schlanke Figur - rote Jacke - blaue Jeanshose

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

