Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Stein auf fahrendes Auto geworfen - Zeugen gesucht

Altlußheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger gemeinsam mit seinen beiden ebenfalls 18-jährigen Freunden in einem Merces Benz die K 4252, zwischen Neulußheim und Altlußheim. Kurz vor der Badenwerkstraße schlug plötzlich ein Stein in der Windschutzscheibe ein, der offensichtlich von der rechten Seite aus geworfen worden war. Der knapp 2 kg schwere Stein durchschlug die Windschutzscheibe und fiel zwischen den Fahrer und seinen Beifahrer. In der Windschutzscheibe entstand ein im Durchmesser ca. 15 cm großes Loch. Verletzt wurde hierdurch glücklicherweise niemand. Der 18-Jährige konnte unter Schock stehend noch die Wohnanschrift eines seiner Beifahrer anfahren und verständigte hiernach die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell