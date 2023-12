Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Hauptbahnhof Nürnberg/Kopfverletzung nach Hüftwurf

Nürnberg (ots)

Am Sonntag (10. Dezember) sind zwei Männer am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten. Kurz darauf hat einer der beiden Kontrahenten den anderen am Kopf verletzt.

Die Bundespolizei wurde gegen 02:30 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung am Haupteingang informiert. Nach ersten Ermittlungen sowie Videoauswertung stellte sich heraus, dass sich zwei Männer im Alter von 36 und 26 Jahren am Haupteingang begegneten und aus ungeklärter Ursache in eine heftige verbale Auseinandersetzung gerieten. Der hochaggressive deutsche Staatsangehörige stieß mit seinem Knie in den Oberkörper des 26-jährigen Marokkaners und brachte ihn mittels Hüftwurf zu Boden. Als dieser versuchte aufzustehen, versetzte der Aggressor ihm einen Knietritt ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der 36-jährige Deutsche und konnte durch eine Streife der Landespolizei in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Der Verletzte klagte über Schmerzen im Kopfbereich und wurde von einem Notarzt behandelt. Aufgrund des Sturzes und des Knietritts besteht der Verdacht eines Schädelhirntraumas.

Die Bundespolizei Nürnberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den 36-jährigen Deutschen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell