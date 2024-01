POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Eberbach (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr parkte ein grauer Pkw der Marke Mercedes Benz auf einem Supermarktplatz in der Straße Neuer Weg Nord. Als der Besitzer nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderer Pkw vermutlich beim Ausparken an der rechten ...

mehr