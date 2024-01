Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der B 291 mit zwei Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag fuhr ein 46-Jähriger mit einem Ford auf der B 291 von Hockenheim in Richtung Schwetzingen. Ein 51-Jähriger war zur gleichen Zeit mit einem VW in die Gegenrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 9 Uhr der Fordfahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand ein weitläufiges Trümmerfeld und an beiden Autos entstand ein Totalschaden, der auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt wird. Die beiden Fahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste aufwändig gereinigt werden, weshalb die Unfallstelle einseitig über mehrere Stunden gesperrt werden musste. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weitere Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell