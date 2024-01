Heidelberg (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Opel die B535 in Fahrtrichtung Schwetzingen. An der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen wollte dieser auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Hierbei kam er im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dortige Verkehrsschilder und Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der ...

