BPOLI-WEIL: Gesuchter muss Restfreiheitsstrafe verbüßen

Weil am Rhein (ots) - Für einen 33-Jährigen endete seine Reise nach Deutschland in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl und ein Einreiseverbot vor. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 33-Jährigen am Samstagabend (23.12.23) als Reisenden in einem aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der gambische Staatsangehörige konnte dabei einen gambischen ...

mehr