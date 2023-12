Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reise endet in Justizvollzugsanstalt

Weil am Rhein (ots)

Für einen 33-Jährigen endete seine Reise nach Deutschland in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl und ein Einreiseverbot vor.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 33-Jährigen am Samstagabend (23.12.23) als Reisenden in einem aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der gambische Staatsangehörige konnte dabei einen gambischen Reisepass sowie einen italienischen Aufenthaltstitel vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab jedoch ein bis 2026 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 33-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Aufenthaltsgesetz vorliegt. Aufgrund des Verstoßes gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Da er den im Haftbefehl geforderten Geldbetrag in Höhe von 1800 Euro nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen und zur Verbüßung der 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell