Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person - PM 2

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bildete sich an der bereits in der PM 1 genannten Stelle auf der BAB 6 ein leichter Rückstau. Ein BMW-Fahrer, welcher auf der linken Spur fuhr, hatte seine Geschwindigkeit entsprechend angepasst, sah aber, dass ein Audi mit sehr hoher Geschwindigkeit von hinter heranschoss. Der BMW-Fahrer versuchte noch auf die rechte Spur auszuweichen, was aber nicht mehr gelang. So prallte der Audi auf das Heck des BMW, welcher nach rechts in die Leitplanke geschleudert wurde. Die Geschwindigkeit des Audis war selbst nach dieser Kollision noch so groß, dass das Auto auf einen auf der linken Spur befindlichen Mercedes auffuhr. Die Fahrerin des Audis kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahnen in Richtung Mannheim sind nach Reinigungsarbeiten wieder freigegeben.

