POL-PB: Schwerpunktkontrollen zu Alkohol und Drogen am Steuer

Hövelhof (ots) - (MH) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Luise-Hensel-Straße in Hövelhof sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Die unbekannten Täter drangen am Donnerstag (14. Dezember) in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.10 Uhr über die Terassentür in das Haus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

