POL-NI: Bückeburg - Fahrradcodieraktion der Polizei

Nienburg (ots) - (KEM) Am Sonntag, den 01.10.2023, gegen 14.07 Uhr kam es in Stadthagen Am Georgschacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einer historischen Dampflok. Laut ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Lauenhägerin mit einem Traktor inklusive Anhänger die Straße Am Georgschacht in Richtung Enzen, querte den ...

