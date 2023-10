Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Traktor stößt mit historischer Dampflok zusammen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 01.10.2023, gegen 14.07 Uhr kam es in Stadthagen Am Georgschacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einer historischen Dampflok.

Laut ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Lauenhägerin mit einem Traktor inklusive Anhänger die Straße Am Georgschacht in Richtung Enzen, querte den unbeschrankten, jedoch mit Andreaskreuz und Lichtzeichenanlage ausgestatteten Bahnübergang und kollidierte hier mit einer historischen Dampflok, die zur gleichen Zeit auf den Bahngleisen von Stadthagen in Richtung Nienstädt fuhr. Die Dampflok entgleiste durch die Kollsion, kam jedoch unweit der Unfallstelle im Gleisbett zum Stehen.

Die junge Frau wurde zunächst mit dem Verdacht auf lebensbedrohliche Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdacht einer Lebensgefahr bestätigte sich glücklicherweise nicht. Von den in der Dampflok mitfahrenden ca. 200 Insassen wurden mehrere Personen leicht verletzt und von Einsatzkräften der Rettungsdienste vor Ort versorgt. Da vereinzelt Personen den Unfallort verlassen haben, ohne mit den eingesetzten Polizeibeamten zu sprechen, kann die Polizei aktuell keine genaue Angabe zur Anzahl machen. Der Großteil der Insassen blieb jedoch unverletzt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis noch nicht vorliegt.

Die Schadenssumme kann noch nicht valide beziffert werden, wurde aber vorläufig auf ca. 400.000 Euro geschätzt. Das Treckergespann wurde noch am Abend eigenständig durch Firmenangehörige geborgen. Der Anhänger blieb unbeschädigt, am Traktor selbst entstand hingegen ein Totalschaden. Die historische Lok inklusive Waggons konnte mit Ausnahme des Schlepptenders noch am Abend abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

