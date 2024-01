Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Unfall verursacht und geflüchtet

Eberbach (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr parkte ein grauer Pkw der Marke Mercedes Benz auf einem Supermarktplatz in der Straße Neuer Weg Nord. Als der Besitzer nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderer Pkw vermutlich beim Ausparken an der rechten Seite seines Mercedes hängen blieb. Hierbei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte rechts von dem Mercedes, neben dem Unterstand für Einkaufswägen in der zweiten Reihe vor dem Einkaufszentrum geparkt. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher/in oder den Unfall geben könne. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

