Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Wohnung

Mannheim (ots)

Am Samstag, gegen 13:10 Uhr, setzte eine 36-jährige Bewohnerin eine Wohnung in der Neckarpromenade in Brand. Hierbei entzündete sie vermutlich Abfälle auf dem Boden ihrer Wohnung, wodurch diese lichterloh zu brennen begann. Nur durch das schnelle Eingreifen der Rettungsdienste konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert und der Brand gelöscht werden. Die 36-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro im mittleren fünfstelligen Bereich. Die 36-Jährige muss sich nun u.a. wegen Brandstiftung verantworten. Warum die 36-Jährige die Wohnung in Brand gesetzt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell