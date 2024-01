Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter schlägt alkoholisierten 26-Jährigen nieder

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen, um 05:40 Uhr wurde einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gemeldet, dass ein junger Mann zusammengeschlagen worden sei und dieser nun verletzt in den Gleisen in der Bergheimer Straße liegen würde. Die Streife fand den Mann mit diversen leichten Verletzungen und deutlich alkoholisiert am Straßenrand in der Bergheimer Straße vor. Zunächst teilte der Mann mit, aufgrund seiner Alkoholisierung gefallen zu sein. Zwei in der Nähe befindlichen Zeugen widerlegten die Aussage jedoch. Sie zeigten den Beamten ein Video vor, in dem ersichtlich war, dass ein Mann auf den 26-Jährigen eingeschlagen und getreten hatte und dann geflüchtet war. Außerdem wurde eine weitere männliche Person gezeigt, die versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen und nach der schlichtenden Person verlief ergebnislos. Der 26-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren medizinischen Behandlung zunächst stationär aufgenommen wurde. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen u.a. wegen der im Raum stehenden gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Der männliche Tatverdächtige, der den 26-Jährigen geschlagen und getreten haben soll, wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich, helle Hautfarbe, ca. 180 cm groß, kurze dunkle Haare, Bart, war bekleidet mit einem weißen Pulli, weißen Schuhen, dunkler Hose und dunkler Winterjacke

Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zu dem flüchtigen Tatverdächtigen sowie dem schlichtenden Zeugen machen können bzw. der schlichtende Zeuge selbst, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06221/18570, beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

