POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mitarbeiterin in Arztpraxis von Einbrecher überrascht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 19-jährige Mitarbeiterin hielt sich am Sonntag gegen 11.10 Uhr in einer Arztpraxis in der Mannheimer Straße auf, als sie von beiden Eingangstüren ausgehend dumpfe Geräusche wahrnahm. Diese endeten einige Minuten später und die Mitarbeiterin informierte ihren Vorgesetzten über den Vorfall, der umgehend die Polizei informierte und in die Praxis kam. Vor Ort konnten an beiden Eingangstüren zur Praxis mehrere Hebelspuren durch ein bislang unbekanntes Werkzeug festgestellt werden. Wie die bislang unbekannte Täterschaft in das Mehrfamilienhaus kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06202-2880.

