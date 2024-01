LPI-G: Sachbeschädigung auf Sportplatz

Greiz (ots) - Weida. Am 10.01.2024 gegen 21:00 Uhr geriet an der alten Mühle in Weida, im dortigen Papiermühlenweg, eine Holzfassade in Brand. Die Fassade wurde bis in eine Höhe von 6 Metern zerstört und musste durch die Feuerwehrkräfte abgerissen werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden, so dass sich der Sachschaden auf einem mittleren 4-stelligen Betrag ...

mehr