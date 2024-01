Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Benzindiebstahl an Tankstelle Seelingstädt

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am 09.01.2024 fuhr ein PKW an die Tankstelle Gewerbepark Morgensonne in Seelingstädt vor, tankte 25 Liter Benzin und entfernte sich ohne zu bezahlen. Anhand der Videoaufzeichnungen war ein ca. 40-jähriger Mann, europäischer Phänotyp, blonde Haare und kräftige Statur zu sehen. Auf dem Beifahrersitz saß zur Tatzeit eine weibliche Person mit Brille. Ermittlungen erbrachten, dass die angebrachten Kennzeichen am Tat-PKW unmittelbar zuvor im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr an einem anderen PKW in Seelingstädt auf dem Großparkplatz, Ronneburger Straße, entwendet wurden. Die Polizei Greiz bittet um Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern unter der Tel.: 03661 6210. (Bezugsnummer 0006873/2024) <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell