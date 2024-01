Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter Täter bricht in Wohnung ein

Greiz (ots)

Greiz. Am 10.01.2024 suchte ein 53-jähriger Wohnungseigentümer eine Wohnung in der Reichenbacher Straße in Greiz auf, in welcher der Vermieter kurz zuvor verstorben war. Der Wohnungseigentümer musste feststellen, dass die Wohnungseingangstür aufgebrochen wurde und alarmierte daraufhin die Polizei. Ob aus dem Nachlass des Verstorbenen etwas entwendet wurde, konnte derzeit nicht festgestellt werden. An der Wohnungstür entstand Sachschaden im oberen 3-stelligen Bereich. Die Polizei Greiz ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. <BF>

