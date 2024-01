Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungebetener Gast

Gera (ots)

Großenstein: Plötzlich und unerwartet öffnete gestern Vormittag (10.01.2024) kurz nach 11:00 Uhr ein Mann die Beifahrertür eines VW, in welchem die 64-jährige Fahrzeugführerin saß und wartete. Dem jedoch nicht genug. So griff der Mann nach der Handtasche der Frau, welche auf dem Beifahrersitz lag. Resolut hielt diese ihr Hab und Gut fest, so dass der Dieb wieder losließ, sich jedoch widererwartend ins Auto setzte und dort randalierte. Die 64-Jährige stieg aus, nahm den Zündschlüssel mit und informierte die Polizei. Als die Beamten am Parkplatz in der Hauptstraße in Großenstein eintrafen, saß der 21-jährige Randalierer irakischer Herkunft noch immer im Auto. Ein durchgeführter Drogentest bei ihm verlief positiv. Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

