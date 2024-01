LPI-G: Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt.

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum zwischen dem 20.12.2023 und dem 09.01.2024 brachen unbekannte Täter in der Gartenanlage "Rödiger Holz" in Rödigen einen dort befindlichen Schuppen gewaltsam auf. Aus diesem stahlen sie schließlich Gartengeräte und ein Notstromaggregat. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Fall. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

