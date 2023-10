POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht an der Flugausstellung

Trier (ots) - Am 09.10.2023, zwischen 08:00 - 17:00 Uhr kam es in der Luxemburger Straße 148 in Trier im Bereich des dortigen Wendehammers zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter PKW im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ am Fahrzeug des Geschädigten lediglich einen kaum lesbaren Zettel mit offensichtlich falscher Handynummer und entfernte sich anschließend ...

