LPI-G: Schuppen aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte hielten sich in der heutigen Nacht (10.01.2024), zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr in der Heinrichstraße auf und luden einen Haufen Dung vor einem dortigen Parteibüro ab. Zudem hinterließen sie ein Schild, welches Bezug zu den aktuell anhaltenden "Bauernprotesten" nimmt. Die Geraer Polizei ermittelt nun zu den Verantwortlichen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

