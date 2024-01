LPI-G: Polizeieinsatz in der Heinrichsstraße

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter verschafften sich in einen Frisörsalon in der Wiesestraße gewaltsam Zutritt. Entwendet wurden durch die Täter Frisörutensilien und Schmuck. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 03. bis zum 05.01.2024 eingegrenzt werden. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer: 0004484/2024 entgegen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

