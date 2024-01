Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit überhöhter Geschwindigkeit

Altenburg (ots)

70 km/h waren einem 66 jährigen VW Fahrer aus Altenburg scheinbar nicht genug, als dieser am 05.01.24 um 18:27 Uhr, auf der L1361 bei Schmölln fuhr. Der Videowagen der LPI Gera befuhr ebenfalls in einem 70 km/h Bereich mit vorgeschriebener Geschwindigkeit. Als der VW Fahrer die Gelegenheit hatte, überholte er die zivile Polizeistreife und fuhr mit erheblich höherer Geschwindigkeit über die Landstraße in Richtung Schmölln. Hier wurde er von den Kollegen des Videowagens mit 161 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Jetzt drohen dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 480.-EUR, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg die 5 Jahre verbleiben.

