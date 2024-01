Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Vor dem Hintergrund mehrerer Versammlungen im Schutzbereich von Gera, Greiz und Altenburg befanden sich Polizeikräfte der LPI Gera am Montag, dem 08. Januar 2024 im Einsatz.

Zur Bewältigung der Einsatzlagen unterstützten weitere Einsatzkräfte aus dem Freistaat Thüringen.

Gera: Anlässlich einer angemeldeten Versammlung in Gera unter dem Motto "Aus Solidarität mit der Landwirtschaft, dem Handwerk und dem Volk", versammelten sich gegen 18:00 Uhr eine Vielzahl von Versammlungsteilnehmern sowie Fahrzeugen (Traktoren, Lkw und Nutzfahrzeugen) auf dem Hofwiesenparkplatz in Gera.

Im Anschluss an eine Auftaktkundgebung setze sich der Aufzug, bei dem in der Spitze mindestens 3000 Personen sowie ca. 190 Fahrzeuge teilnahmen, in Bewegung. Der Aufzug verlief durch mehrere Straßen in Stadtgebiet von Gera. Kurz nach 21:00 Uhr wurde die Versammlung am Hofwiesenparkplatz, nach Stattfinden eines Feuerwerkes, beendet.

Landkreis Altenburger Land:

In Altenburg versammelten sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr in der Spitze ca. 950 Personen und in Schmölln ca. 190 Personen sowie ca. 30 Traktoren (ca. 18:00 Uhr - 19:15 Uhr) , um jeweils im Rahmen einer Versammlung / eines Aufzuges zu demonstrieren.

Landkreis Greiz:

Weiterhin beteiligte sich im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:10 Uhr ca. 235 Personen und 26 Fahrzeuge an einer Versammlung samt Aufzug im Stadtgebiet von Zeulenroda-Triebes.

Alle Versammlungen verliefen störungsfrei.

Im Zuge der Geraer Versammlung leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Beleidigung zum Nachteil eines Medienvertreters ("Schuldigplakat") ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell