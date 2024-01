Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Langenwetzendorf (ots)

Langenwetzendorf. Am 07.01.2024 gegen 12:10 Uhr befuhr eine 18-jährige PKW Fahrerin die B92 von Zoghaus in Richtung Naitschau. Als sie nach Langenwetzendorf abbiegen wollte, verlor die 18-jährige die Kontrolle über Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Straßengraben. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei, so dass sie ins Krankenhaus verbracht werden musste. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Als Unfallursache wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten nicht angepasste Geschwindigkeit angegeben. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell