Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Greiz. Am 10.01.2024 gegen 08:45 Uhr kam es auf der Zeulenrodaer Straße in Greiz, am Abzweig Untergrochlitzer Straße, zu einem Unfall zwischen zwei PKW mit zwei verletzten Personen. Ein 61-jähriger wollte dabei aus der Untergrochlitzer Straße auf die B 92 in Richtung Weida einbiegen und missachtete den vorfahrtsberechtigten PKW eines 46-jährigen Mannes. Bei dem Unfall entstand ein mittlerer 4-stelliger Schaden. Der 46-jährige PKW Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell