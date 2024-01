Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Am 08.01.2024, gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der K 65 im Auetal ein Verkehrsunfall. Zwischen einem bislang unbekannten PKW und einem VW Polo kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision der linken Außenspiegel. An dem Polo eines 63-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation Rehren unter 05752/92909-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell