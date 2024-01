Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Eilsen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am 08.01.2024 kam es zu einem Auffahrunfall in der Friedrichstraße in Bad Eilsen. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte gegen 12:00 Uhr von der Friedrichstraße nach links abzubiegen und musste vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt halten. Dies übersah eine 22-Jährige aus Bielefeld mit ihrem VW Golf und fuhr auf den Opel Corsa auf. Die 25-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1800 Euro.

