POL-PDLU: Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Speyer (ots)

Am 11.10.2023 gegen 23:27 Uhr fiel einem Zivilfahrzeug der Polizei in der Spaldinger Straße ein Pkw durch seine rasante Fahrweise auf. Der 19-jährige Fahrer setzte zum Überholen an und fuhr links an einer Verkehrsinsel vorbei. Er beschleunigte seinen Pkw stark und überholte zunächst zwei vor ihm fahrende Pkw. Beim anschließenden Überholen auf der Geraden der Spaldinger Straße erreichte der Pkw eine Geschwindigkeit von ca. 120 km/h (Tachowert). Mit dieser Geschwindigkeit passierte der Fahrer mehrere Einmündungen sowie Fußgängerüberwege. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der 19-Jährige bereits mehrfach im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten sowie Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen des Fahrzeuges in Erscheinung getreten war, obwohl er noch nicht lange im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt.

