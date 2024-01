Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter flüchten ohne Beute

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 09.01.2024 um 00:55 Uhr drangen zwei unbekannte Täter auf ein Privatgrundstück in der Binsicht in Zeulenroda-Triebes ein und versuchten den dort befindlichen Baucontainer aufzubrechen. Als die beiden Täter in den Baucontainer vordringen wollten, löste eine verbaute Alarmanlage visuellen und akustischen Alarm aus. Beide Täter flüchteten daraufhin ohne Beute vom Grundstück. Durch die Polizei wurden am Tatort Spuren gesichert und ermittelt wird nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall . <BF>

