Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ortseingang von Obersäckingen kam es am Donnerstag, 07.12.2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort parkierter VW Golf wurde zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert. Am Golf entstand am Heck ein Schaden von rund 1500 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell