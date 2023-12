Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kind übersteht Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.12.2023, kurz vor 13:00 Uhr, hat ein Kind in WT-Waldshut den Zusammenstoß mit einem Pkw mit leichten Verletzungen überstanden. Im Bereich einer Schule überquerte der 9-jährige Bub die Fahrbahn, um mutmaßlich Schnee auf der anderen Straßenseite zu holen. Es kam zur Kollision mit dem herannahenden SUV eines 84 Jahre alten Mannes. Der Junge stürzte deshalb auf die Straße, rappelte sich aber sofort wieder auf. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst in eine Kinderklinik zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht. Er dürfte sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Am Auto entstanden durch den Zusammenstoß minimale Kratzspuren.

