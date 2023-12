POL-FR: Breisach-Oberrimsingen: Mehrfacher Einbruch - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag, 05.12.2023, um 13.10 Uhr gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage in der Friedhofstraße in Freiburg gefahren. Der Mast, der sich auf Höhe der Fußgängerampel zur Lortzingstraße befindet, wurde stark verbogen und gegen die Hochleitung der Straßenbahn gedrückt. Der Unfallverursacher ...

