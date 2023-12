Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 13:10 Uhr, ist in der Ortsdurchfahrt von Bonndorf eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 39-jährige Frau war mit ihrem Pkw aus einem Grundstück auf die B315/Schaffhauser Straße eingefahren und hierbei mit dem herannahenden Renault einer 23 Jahre alten Frau kollidiert. Die Renault-Fahrerin wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand an den beiden Autos von knapp 10000 Euro.

