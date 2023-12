Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Lkw fährt Hydranten um - Straßensperrung

Freiburg (ots)

Da er die richtige Abbiegespur in die Straße "An der Wiese" verpasst hatte, bog am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 16.20 Uhr, ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer über die dortige Verkehrsinsel ab. Dabei übersah er den auf der Verkehrsinsel befindlichen Hydranten und riss diesen vollständig aus der Verankerung. Dadurch trat massiv Wasser aus und flutete den gesamten Einmündungsbereich. Der Lkw-Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte aber in einiger Entfernung mit einem Reifenschaden festgestellt werden. Die Einmündung zur Straße "An der Wiese" musste zeitweise gesperrt werden. Am Sattelauflieger entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

