Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei leicht verletzte Kinder infolge eines Verkehrsunfalles

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 06.12.2023, sind zwei Kinder in Rheinfelden-Minseln infolge eines Verkehrsunfalles leicht verletzt worden. Die 9-jährigen Buben gingen auf dem Gehweg der Wiesentalstraße bergwärts, als einer der beiden auf die Fahrbahn trat. Eine in Richtung Adelhausen fahrende 48 Jahre alte Autofahrerin erfasste den Jungen mit der Fahrzeugfront. Dieser verletzte sich im Bereich der Hüfte und am Bein. Der zweite Junge wollte seinen Begleiter zurückhalten, stolperte dabei und zog sich durch den Sturz auf den Asphalt eine Verletzung am Kopf zu. Beide verletzten Kinder wurden vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell