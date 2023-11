Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schüler mit hellblauem Pullover und Mountainbike gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Mountainbikefahrer, der am Freitag, 17.11.2023, 13.10 Uhr an einem Unfall im Bereich der Einmündung Blumenstraße/Bahnhofstraße in Warendorf beteiligt war. Eine 18-Jährige ging zu Fuß die Blumenstraße in Richtung B 64 und querte die Bahnhofstraße. Der in gleiche Richtung fahrende 13 bis 15-Jährige streifte mit seinem Vorderrad die Warendorferin, die stürzte und sich leicht verletzte. Die 18-Jährige forderte den Schüler auf zu bleiben, als dieser sich nach ihrem Befinden erkundigte. Das tat der Junge nicht und fuhr mit seinem schwarzen Mountainbike mit Streifen weiter. Der Flüchtige hat kurze blonde bis hellbraune Haare und trug eine schwarze Weste mit Kapuze, darunter einen hellblauen (babyblauen) Pullover. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Schüler machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell