Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 19.11.2023, 19.00 Uhr im Kreuzungsbereich Rottmannstraße/Wetterweg/Feldstraße in Ahlen ereignet hat. Ein 44-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Auto die Rottmannstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend und bog nach links auf die Feldstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 17-jährigen Fahrradfahrer. Dieser befuhr die Rottmannstraße aus Richtung Beckumer Straße kommend und fuhr bei Grün weiter. Der jugendliche Ahlener transportierte zu dem Zeitpunkt eine 15-jähige Ahlenerin auf dem Gepäckträger, die Jugendliche blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.080 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell