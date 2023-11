Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fußgänger beim Abbiegen erfasst

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, 19.40 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf verletzt. Der 37-jährige Warendorfer querte bei Grünlicht die B 64 im Bereich der Fußgängerfurt in Richtung eines Schnellrestaurants. Hierbei wurde er von dem Auto einer 75-jährigen Füchtorferin erfasst, die von der Straße Hellegraben auf den August-Wessing-Damm abbog. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw der Seniorin entstand Sachschaden, eine Weiterfahrt wurde wegen der eingedrückten Windschutzscheibe untersagt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell