Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 19.03 Uhr, fuhr eine 30-Jährige aus Ostbevern auf der Bahnhofstraße in Ostbevern in Richtung Grevener Damm. Zeitgleich fuhr eine 31-Jährige aus Flensburg mit ihrem PKW auf der Engelstraße in Richtung der Geschwister-Scholl-Straße. Sie beabsichtigte, nach links auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Es kam im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/Engelstraße/Geschwister-Scholl-Straße zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerinnen verletzten sich leicht, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell