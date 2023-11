Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Silberner Pkw samt Fahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein silberner Pkw samt Fahrer, der mit einer Verkehrsunfallflucht in Verbindung steht, die sich am Sonntag, 19.11.2023, 19.45 Uhr in Ahlen, Westfalendamm ereignet hat. Eine 34-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem E-Scooter die Straße Westfalendamm in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Dabei wurde sie von einem dicht auffahrenden Pkw-Fahrer bedrängt, der aufgrund der Verkehrssituation nicht überholen konnte. Als die Ahlenerin in Höhe der Einmündung Mörikestraße auf den Gehweg ausweichen wollte, stürzte sie und verletzte sich leicht. Der bedrängende Autofahrer fuhr jedoch weiter und kümmerte sich nicht um die 34-Jährige. Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell