Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (521/2022) Zugriff auf der Groner Landstraße: Mutmaßlicher Fahrraddieb von Zivilfahndern überrascht, verfolgt und festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Mittwoch, 30. November 2022, gegen 12.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Groner Landstraße haben Zivilfahnder am Mittwoch (30.11.22) gegen 12.20 Uhr einen mutmaßlichen Fahrraddieb überrascht und nach kurzer Verfolgung festgenommen. Gegen den polizeilich bekannten Göttinger lag zudem ein offener Haftbefehl vor. Der 41-Jährige wurde deshalb unmittelbar nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Rosdorf eingeliefert.

Ersten Ermittlungen zufolge, beobachteten die Ermittler den 41-Jährigen dabei, wie er sich in Höhe der Sparkassen-Filiale mit einem Werkzeug an einem abgeschlossenen E-Bike zu schaffen machte. Als ihn die Beamten ansprachen, ergriff der Göttinger die Flucht über die Groner Landstraße. Die Fahnder liefen ihm hinterher und brachten ihn noch auf der Fahrbahn zu Boden. Eine hinzugezogene Funkstreife transportierte den Festgenommenen anschließend zur Dienststelle.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell