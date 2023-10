Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Schlagring und Betäubungsmittel unterwegs

Lahr (ots)

Bei der Kontrolle eines 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Lahr, haben die Beamten der Bundespolizei gestern zwei verbotene Gegenstände und Betäubungsmittel sichergestellt. Bei der Kontrolle des Mannes, wurden in seiner mitgeführten Umhängetasche ein Schlagring, ein Springmesser sowie eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

