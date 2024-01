Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Pkw geriet in Vollbrand - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Der Vollbrand eines VW Lupo löste am späten Dienstagabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Hörner Weg aus. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtung und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können. Gegen Mitternacht wurden Zeugen auf das Feuer am Kleinwagen aufmerksam, der in einer Hofeinfahrt in der Nähe zur Lengericher Landstraße parkte. Schnell eintreffende Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten die Flammen letztlich erfolgreich bekämpfen. Ebenfalls beschädigt wurde ein weiteres Fahrzeug sowie ein Fenster des angrenzendes Hauses. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der brandbetroffene Wagen wurde von dem Beamten sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-3103 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell