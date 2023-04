POL-PPWP: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Ostermontag erlebt: Unbekannte Täter stahlen eines ihrer Bienenvölker. Als die 71-Jährige gegen 13 Uhr nach ihren Bienen schauen wollte, deren aktueller Standort am Ortsausgang von Neuhemsbach in Richtung Sippersfeld an einem Waldstück war, fand die Frau statt der ursprünglichen fünf nur noch vier Völker vor. Ein komplettes Bienenvolk ...

