Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß mit Motorradfahrer - 26-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Münsterstraße, in Höhe der Auffahrt zur BAB 31 in Fahrtrichtung Emden, hat es am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 60-jährige Autofahrerin aus Dorsten gegen 18.35 Uhr, nach links auf die Auffahrt zur BAB 31 abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Motorradfahrer aus Dorsten zusammen, der auf der Münsterstraße in Richtung Bottrop unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und verbrachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Bochum. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell