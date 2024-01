Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Wohnhäuser im Visier von Kriminellen

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Im Tannenweg ereigneten sich am Samstag (20.01.) ein Einbruch in ein Einfamilienhaus und ein Einbruchsversuch in ein weiteres Haus.

Zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr gelang es unbekannten Tätern, durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in das eine Haus einzudringen. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Sie flüchteten anschließend unerkannt.

Im gleichen Zeitraum und in derselben Straße versuchten Kriminelle, in ein weiteres Einfamilienhaus einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug setzten sie an einem Fenster im Erdgeschoss an, scheiterten jedoch bei dem Versuch, das Fenster zu öffnen. Die Täter entfernten sich unerkannt, jedoch ohne Beute vom Tatort.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachkommissariats 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei haben die Ermittlung aufgenommen und prüfen einen Tatzusammenhang. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tannenwegs beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell