Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Ziegelmauer beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich unerkannt /Zeugen gesucht

Wachtendonk (ots)

In Wachtendonk wurde am Dienstag (12. März 2024) in der Zeit zwischen 12:45 und 13:45 Uhr auf der Straße Am Treppchen eine Ziegelmauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund von am Unfallort aufgefundenen Teilen muss es sich um ein silbernes Fahrzeug gehandelt haben, welches sich dann vom Unfallort entfernt hat. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug, welches beschädigt sein muss, machen können. Hinweise bitte an das ermittelnde Verkehrskommissariat Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

